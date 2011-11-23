《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月23日电---以下为瑞银集团分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:聚焦1.3406水准,欧元若跌破此处,将进一步下看1.3346.阻力位在1.3614.

美元/日圆:首道支撑落在76.58日圆,之後是76.34.近期阻力在77.33.

英镑/美元:近期支撑落在1.5543美元,此後是1.5483.阻力位在1.5692.

美元/瑞郎:首道阻力在0.9237瑞郎,若美元能升破此处,则可上看0.9316水准,此处是10月6日所及高点.支撑位落在0.9079.

澳元/美元:动能负面,目标位是0.9710美元,若澳元跌破此处,则将向下测试0.9622.阻力位在0.9856美元.

欧元/瑞郎:近期阻力在1.2416瑞郎,之後是1.2474瑞郎,此处是10月19日所及高点.关键支撑落在1.2281水准.

纽约 当日 今年来 2010年

0817GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3463 1.3513 -0.37 +0.64 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.93 76.96 -0.04 -5.20 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.57 103.99 -0.40 -4.63 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9136 0.9140 -0.04 -2.13 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5596 1.5639 -0.27 -0.02 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0408 1.0379 +0.28 +4.42 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9767 0.9835 -0.69 -4.27 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7452 0.7470 -0.24 -4.35 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 75.170 75.710 -0.71 -9.51 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 57.360 57.470 -0.19 -9.31 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.97 120.36 -0.32 -5.28 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3096 1.3157 -0.46 -0.16 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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