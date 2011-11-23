《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月23日

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*正泰集团 10 5 12 11/28簿记建档 农业银行 AA 11/30 12/1
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*大连国际 5 3 9 11/28簿记建档 招商银行 AA- 11/30 12/1
(000881.SZ)
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广汇汽车 25 15 12 11/24簿记建档 招商银行 AA 11/28 11/29
服务公司 工商银行
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金陵饭店 4 2 12 11/24簿记建档 民生银行 AA- 11/25 11/28
(601007.SS)
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山东钢铁集团 30 30 12 11/24簿记建档 民生银行 AAA 11/25 11/28
光大银行
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长虹集团 20 10 12 11/24簿记建档 中信银行 AA 11/28 11/29
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万马电缆 3 1 12 11/25簿记建档 民生银行 A+ 11/28 11/29
(002276.SZ)
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广东粤海 15 5 12 11/25簿记建档 招商银行 AAA 11/28 11/29
控股
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辽通化工 20 10 12 11/25簿记建档 中国银行 AA+ 11/28 11/29
(000059.SZ)
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星星集团 4 2 12 11/28簿记建档 兴业银行 A+ 11/29 11/30
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河南投资集团 12 12 12 11/28簿记建档 兴业银行 AA+ 11/29 11/30
国开行
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长江南京航道 6 3 12 11/29簿记建档 兴业银行 AA- 12/1 12/2
工程局
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浙江机电集团 8 3 12 11/29簿记建档 中信银行 AA- 12/1 12/2
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而