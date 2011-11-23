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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 17:30 BJT

〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称关于欧元区共同债券的提议行不通

路透柏林11月23日电---德国总理梅克尔称,欧盟关于欧元区共同债券的提议行不通,只能过修改协定来挽回信心.

总理梅克尔称全球正在走向多极货币体系.(完)

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