〔手机产业〕中国第三季赶超美国,成智能手机销量最大市场--研究公司

路透纽约11月23日电---据调研公司Strategy Analytics,中国在第三季赶超美国,成为全球按销量计最大的智能手机市场,受价格折扣与苹果iPhone等热销机型所助.

中国第三季智能手机出货量增长58%,达到创纪录的2,390万部,美国出货量则较第二季减少7%,为2,330万部.

中国市场的强劲增长归因于运营商的大幅补贴--运营商通过手机售价折扣,吸引消费者签署长期合约,同时iPhone的热卖,与中兴(0763.HK)(000063.SZ)等中资厂商低价手机畅销也提供助益.

但Strategy Analytics分析师Linda Sui表示,中国的领先排名恐无法持久.美国第三季智能手机需求迟缓,是由于众多消费者等待新款iPhone推出,因而中国在本季较美国的领先优势可能缩小,甚至可能将首位让给美国.

"中国能否保住第一的位置,取决于美国市场,"Sui称,"实际上就是取决于美国市场的iPhone需求."

诺基亚第三季在中国智能手机市场拔得头筹,市占率达到28%,宏达电(2498.TW)以24%的市占率在美国市场夺得头名,表现胜于苹果的20.6%.(完)