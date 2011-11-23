〔手机产业〕中国第三季赶超美国,成智能手机销量最大市场--研究公司

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透纽约11月23日电---据调研公司Strategy Analytics,中国在第三季赶超美国,成为全球按销量计最大的智能手机市场,受价格折扣与苹果iPhone等热销机型所助.
中国第三季智能手机出货量增长58%,达到创纪录的2,390万部,美国出货量则较第二季减少7%,为2,330万部.
中国市场的强劲增长归因于运营商的大幅补贴--运营商通过手机售价折扣,吸引消费者签署长期合约,同时iPhone的热卖,与中兴(0763.HK)(000063.SZ)等中资厂商低价手机畅销也提供助益.
但Strategy Analytics分析师Linda Sui表示,中国的领先排名恐无法持久.美国第三季智能手机需求迟缓,是由于众多消费者等待新款iPhone推出,因而中国在本季较美国的领先优势可能缩小,甚至可能将首位让给美国.
"中国能否保住第一的位置,取决于美国市场,"Sui称,"实际上就是取决于美国市场的iPhone需求."
诺基亚第三季在中国智能手机市场拔得头筹,市占率达到28%,宏达电(2498.TW)以24%的市占率在美国市场夺得头名,表现胜于苹果的20.6%.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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