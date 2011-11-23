〔中国新债〕国开行周四将发的10年增发次级债发行收益率确定为5.3010%

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透北京11月23日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公告称,将于周四(24日)招标发行的不超过5.9亿元人民币的10年期增发次级债,增发价格确定为102.65元/百元面值,对应参考收益率为5.3010%.
该期债为2011年第55期金融债券(次级债券)的增发债.国开行于今年9月招标发行第55期金融债券,票面利率5.56%;债券起息日为2011年10月12日,兑付日为2021年10月12日;第五年末附发行人赎回权.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债具体条款如下:
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发行总量 不超过5.9亿元
期限/计息方式 10年/固息
票面利率 5.56%
招标方式 采用单一价格(荷兰式);数量招标
招标时间 11月24日10:00-11:00
分销期 11月25日-11月28日
缴款日 11月28日
上市日 12月2日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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