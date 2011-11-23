《中国公开市场预测》三个月央票又现地量发行,收益率料无变动之虞

* 央行明日发行10亿元三个月期央票

* 发行量较上周锐减,因流动性吃紧

* 一年央票收益率止跌企稳,三月期央票走平可能性加大

路透上海11月23日电---中国央行公开市场周四将招标发行10亿元人民币三个月期央票,发行量较上周锐减逾八成.流动性紧张使得机构对收益水平偏低的短期央票品种了无兴趣,三个月期央票发行又现地量.

此前周二招标发行的150亿元一年期央票收益率如期走稳,终结此前连续两周下跌态势.这显示央行维稳决心.预计明日三年期央票发行收益率还将继续持平.

"(央票发行收益率)不会动,...(发行量锐减)主要是资金价格和三个月央票倒挂,所以需求萎缩了",华东一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,一年期央票发行收益率大幅走跌时,三个月央票尚能维持稳势,而今一年央票止跌企稳,三个月央票更无变动的理由.

分析人士认为,央行短期内不存在降息等进一步宽松举措推出的可能,央票收益率并有望就此进入新一轮稳定期.央行同日还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

此外,交易员指出,尽管央行有区域性的宽松举措出台,但影响范围极小,短期内看不出有全面宽松政策推出的可能,因而央票发行收益率作为指标利率料也将维持稳定.

两位消息人士昨日透露,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.当日恰逢存款准备金率清算日.此举显示央行或正继续通过定向调整信贷导向的方式,对宏观调控政策进行预调微调.[ID:nCN1235766]

央行上周四招标发行60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.当日未进行正回购操作.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周小幅净回笼20亿元,此前两周累计净投放1,630亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 10

正回购 (周二) 150

(周四) 待定

央票到期 50

正回购到期 480

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