《Maguire专栏》大豆市场投机性空仓大增,或反成未来价格反弹之推手

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 丁琦

路透芝加哥11月23日电---上周,大豆市场的大型投机客持仓转为净空头,为2010年7月以来首见,这与多年来的趋势背道而驰.空头持仓大幅增加,而多头部位减少,而在往年的此时,持仓却通常呈相反方向变化.

豆价触及一年低位的同时,非商业性持仓转为净空,但这一事实反倒可能在未来支撑大豆市场,因为若出现任何的年底平仓行动,必然意味着将出现一波空头回补引发的买盘.

**投机性持仓趋势转变**

近期大型投机客的持仓变动趋势表明,非商业性交易商在一年中此时的行为较过去五年来发生了明显的转变.

一般而言,随着收割结束及年底临近,非商业性交易商会增持多头部位,同时削减空头部位.

不过,从以下图表可以明显看出,大型投机客今年的行为模式与以往截然相反,他们最近数周来削减多仓并大幅增持空仓.

欲浏览大型投机客大豆多头持仓图表,请点选链接:(link.reuters.com/tys25s)

欲浏览大型投机客大豆空头持仓图表,请点选链接:(link.reuters.com/bat25s)

欲浏览大型投机客大豆净持仓图表,请点选链接:(link.reuters.com/xys25s)

实际上,11月15日止当周,非商业性空头持仓增加2.4万口,这一周增幅为一年中最大,使得非商业性空头总持仓升至2010年7月以来最高,当时近月大豆价格比当前水准每蒲式耳低逾1美元,因市场预期新作供应压力较大.

与此同时,非商业性多头持仓规模只剩两个月前的一半,为去年7月以来最低水准.

近几周来,美国大豆的国内和出口需求不振,显然是投机客对市场的看法转淡的因素之一.

但对于全球经济状况的忧虑加剧,也是令大宗商品价格普遍承压的原因.这也表明随着时间的推移,经济信心若出现恢复,或导致大豆价格反弹.

**南美或成关注焦点**

未来数月,另一个吸引交易者目光的因素是南美大豆和玉米的生长状况,因拉尼娜(La Nina, 反圣婴)气候现象再度形成.这种气候现象通常导致南半球某些主要种植区域的夏季降水不足.

巴西和阿根廷(分别为全球第二和第三大大豆生产国)的大豆播种面积,已受到玉米扩大种植的威胁,因此若未来数月出现降水不足,显然将威胁到该地区的总产量,甚至可能会引发对进入2012年之际全球供需平衡状况的重估.

因此,即便近期需求疲弱以及南美播种顺利,决定了市场主流人气偏空,但若阿根廷或巴西出现任何影响作物的因素,都可能会重燃对大豆市场的兴趣,并可能逐步提振价格.

这意味着,虽然近期大豆市场的投机客人气偏空,但要扭转这一态势也许并非难事,尤其是目前价格已大跌至数月低位.一旦势头发生逆转,那些近期搭上空头列车的交易商们或被迫迅速重新考虑行情,并由空翻多.(完)