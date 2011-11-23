(重温稿)《中国公开市场预测》三个月央票又现地量发行,收益率料无变动之虞

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 央行明日发行10亿元三个月期央票
* 发行量较上周锐减,因流动性吃紧
* 一年央票收益率止跌企稳,三月期央票走平可能性加大
路透上海11月23日电---中国央行公开市场周四将招标发行10亿元人民币三个月期央票,发行量较上周锐减逾八成.流动性紧张使得机构对收益水平偏低的短期央票品种了无兴趣,三个月期央票发行又现地量.
此前周二招标发行的150亿元一年期央票收益率如期走稳,终结此前连续两周下跌态势.这显示央行维稳决心.预计明日三年期央票发行收益率还将继续持平.
"(央票发行收益率)不会动,...(发行量锐减)主要是资金价格和三个月央票倒挂,所以需求萎缩了",华东一银行交易员称.
北京一银行交易员指出,一年期央票发行收益率大幅走跌时,三个月央票尚能维持稳势,而今一年央票止跌企稳,三个月央票更无变动的理由.
分析人士认为,央行短期内不存在降息等进一步宽松举措推出的可能,央票收益率并有望就此进入新一轮稳定期.央行同日还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.
此外,交易员指出,尽管央行有区域性的宽松举措出台,但影响范围极小,短期内看不出有全面宽松政策推出的可能,因而央票发行收益率作为指标利率料也将维持稳定.
两位消息人士昨日透露,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.当日恰逢存款准备金率清算日.此举显示央行或正继续通过定向调整信贷导向的方式,对宏观调控政策进行预调微调.[ID:nCN1235766]
央行上周四招标发行60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.当日未进行正回购操作.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
央行公开市场上周小幅净回笼20亿元,此前两周累计净投放1,630亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 150
(周四) 10
正回购 (周二) 150
(周四) 待定
央票到期 50
正回购到期 480
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--发稿 曾菱; 审校 黄凯
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。