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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 18:07 BJT

〔欧元债市〕德债期货扭转涨势下跌,交易员称欧洲央行买进短债

路透伦敦11月23日电---德国公债期货FGBLc1周三逆转涨势,最新报下跌5个跳动点至137.20.

交易商发现欧洲央行(ECB)买进短期意大利与西班牙政府公债.(完)

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