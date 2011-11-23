〔欧洲金融〕法国及比利时寻求达成担保Dexia债券的临时协议(更新版)

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路透布鲁塞尔11月23日电---据比利时日报De Tijd周三报导,针对金融集团Dexia(DEXI.BR)的担保出资,法国、比利时和卢森堡目前必须协商出一份临时协议,这些国家对于10月拟定的900亿欧元纾困协议内容争执不下.

"比利时希望法国的担保金额能高于之前协议的金额,因为法国能以低于比利时的利率融到资,"De Tijd称.

该报称,这三个国家目前在研究Dexia的不良资产部分(bad bank)如何自力在金融市场融资.

上述报导出炉後,全球股市扩大跌幅,欧元EUR=亦下滑,因报导加剧欧洲地区银行业者融资问题的担忧.美国标准普尔股指期货ESc1挫跌约1%.

De Tijd称,相关谈判在欧盟的密切关注下进行.

"法国高层官员亦在举行讨论,因为他们知道比利时无力靠自己解决问题,听任Dexia破产不在考虑的选项之内,"该报称,但报导未指明消息来源.

上述三国今年10月达成原则性共识,将在未来10年为最高900亿欧元的Dexia债券提供担保.而据该报称,相关协议仍待确认,因此该行还在依靠约300-400亿欧元(405-540亿美元)紧急流动性的支持.

报导称,法国、比利时和卢森堡目前正研究为Dexia提供300-400亿欧元担保以降低其举债成本的计划.

这些国家分担救助成本的比例将与10月拟定的相同,比利时、法国和卢森堡各占60.5%、36.5%和3%.

报导称,如能达成临时性协议,将可为政府敲定更广泛的协议赢取时间.(完)