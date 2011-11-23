〔欧洲金融〕法国及比利时寻求达成担保Dexia债券的临时协议(更新版)

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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路透布鲁塞尔11月23日电---据比利时日报De Tijd周三报导,针对金融集团Dexia(DEXI.BR)的担保出资,法国、比利时和卢森堡目前必须协商出一份临时协议,这些国家对于10月拟定的900亿欧元纾困协议内容争执不下.
"比利时希望法国的担保金额能高于之前协议的金额,因为法国能以低于比利时的利率融到资,"De Tijd称.
该报称,这三个国家目前在研究Dexia的不良资产部分(bad bank)如何自力在金融市场融资.
上述报导出炉後,全球股市扩大跌幅,欧元EUR=亦下滑,因报导加剧欧洲地区银行业者融资问题的担忧.美国标准普尔股指期货ESc1挫跌约1%.
De Tijd称,相关谈判在欧盟的密切关注下进行.
"法国高层官员亦在举行讨论,因为他们知道比利时无力靠自己解决问题,听任Dexia破产不在考虑的选项之内,"该报称,但报导未指明消息来源.
上述三国今年10月达成原则性共识,将在未来10年为最高900亿欧元的Dexia债券提供担保.而据该报称,相关协议仍待确认,因此该行还在依靠约300-400亿欧元(405-540亿美元)紧急流动性的支持.
报导称,法国、比利时和卢森堡目前正研究为Dexia提供300-400亿欧元担保以降低其举债成本的计划.
这些国家分担救助成本的比例将与10月拟定的相同,比利时、法国和卢森堡各占60.5%、36.5%和3%.
报导称,如能达成临时性协议,将可为政府敲定更广泛的协议赢取时间.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而