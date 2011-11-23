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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 18:02 BJT

〔新债招标〕中国化工集团30亿元五年期中票,票面利率5.21%--路透数据

路透北京11月23日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国化工集团公司周三簿记建档发行的

30亿元人民币五年期中期票据,最终确定票面利率5.21%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国化工集团 30 30 5 5.21% 进出口行 AAA 11/24 11/25

建设银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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