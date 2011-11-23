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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 18:10 BJT

〔表格〕欧元区9月工业订单较上月下降6.4%,降幅大于市场预估

路透布鲁塞尔11月23日电---欧盟统计局周三公布数据:

* 欧元区9月工业订单较上月下降6.4%(路透调查预估为减少2.5%)

* 欧元区9月工业订单较上年同期增加1.6%(路透调查预估为增长8.0%)

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