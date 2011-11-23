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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 18:30 BJT

〔欧元区数据〕9月工业订单降幅创近三年最高,预示经济迈向衰退

路透布鲁塞尔11月23日电---欧盟统计局周三公布,欧元区9月新工业订单较前月锐减,创下2008年12月以来最大降幅,且远逊于分析师预估,成为预示欧洲可能迈向经济衰退的最新迹象.

欧盟统计局称,欧元区9月新订单大降6.4%,跌幅远大于分析师预估的下降2.5%,其中德国、法国、意大利和西班牙订单均大幅萎缩.

衡量新机械投资情况的资本财订单较前月下降6.8%,降幅最大,表明工厂和公司扩张计划明显在收缩.

欧元区9月工业新订单较上年同期增长1.6%,路透调查得到的分析师预估为增长8.0%.

欧债危机蔓延至意大利和法国,令企业信心受到打击.在2009年全球金融危机结束後的两年里推动经济复苏的制造业,也已经出现停顿.

亚洲需求下降,新订单减少,失业率高居10%,信心空前疲软,都令企业处境十分艰难.

周二数据显示,11月欧元区消费者信心大幅下滑.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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