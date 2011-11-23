〔中国煤炭〕国内供需基本平衡,今冬将不会出现"煤荒"--新华社

路透上海11月23日电---新华社周三报导称,目前中国煤炭供需基本平衡,包括今年冬天到明年1月份, 都不会出现所谓"煤荒".

新华社援引山西省煤炭工业厅副巡视员侯文锦透露,今年煤炭产量有望超过35亿吨,增产约3亿吨,而最近 五年全国煤炭需求每年仅增加1.5亿吨到2亿吨.

侯文锦认为,中国致力于调整经济结构,转变发展方式,有意放缓经济增长速度,追求经济发展的质量与效益,将间接影响到对煤炭的需求.

他指出,今年冬天,包括到明年1月份,不会出现所谓"煤 荒".但不排除个别时段、个别区域在特殊气候条件下,出现紧张情况.至于电价问题,那是另一个层面的问题.

中国煤炭工业协会此前曾表示,中国今年煤炭净进口预计达到1.5亿吨左右,今冬明春全国煤炭市场料将维持供需基本平衡,结构性过剩和区域阶段性偏紧的态势.[ID:nCN1167958](完)