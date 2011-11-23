〔中国煤炭〕国内供需基本平衡,今冬将不会出现"煤荒"--新华社

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透上海11月23日电---新华社周三报导称,目前中国煤炭供需基本平衡,包括今年冬天到明年1月份, 都不会出现所谓"煤荒".
新华社援引山西省煤炭工业厅副巡视员侯文锦透露,今年煤炭产量有望超过35亿吨,增产约3亿吨,而最近 五年全国煤炭需求每年仅增加1.5亿吨到2亿吨.
侯文锦认为,中国致力于调整经济结构,转变发展方式,有意放缓经济增长速度,追求经济发展的质量与效益,将间接影响到对煤炭的需求.
他指出,今年冬天,包括到明年1月份,不会出现所谓"煤 荒".但不排除个别时段、个别区域在特殊气候条件下,出现紧张情况.至于电价问题,那是另一个层面的问题.
中国煤炭工业协会此前曾表示,中国今年煤炭净进口预计达到1.5亿吨左右,今冬明春全国煤炭市场料将维持供需基本平衡,结构性过剩和区域阶段性偏紧的态势.[ID:nCN1167958](完)
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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