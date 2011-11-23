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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 18:32 BJT

〔希腊经济〕央行警告希腊的欧元区成员资格面临风险

路透雅典11月23日电---希腊央行周三货币政策报告称,

* 希腊欧元区成员资格面临风险

* 希腊必须选择:在欧元区以外"失控下行",或者在欧元区以内全力以赴修复经济

* 预计希腊经济2011年萎缩5.5%或更多,2012年萎缩2.8%,2013年将最多增长1%

* 预测今年失业率将接近17%,明年可能超过18%.

* 希腊必须不惜一切代价实现基本预算盈馀,加快经济复苏.(完)

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