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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 18:33 BJT

〔金属期市〕期铜跌至一个月低位,受全球经济放缓忧虑拖累

路透伦敦11月23日电---期铜CMCU3跌至一个月低点每吨7,208美元,此前有迹象显示,中国制造业厂增长放缓,而且人们担心欠佳的欧洲经济成长将因主权债务问题更加疲弱.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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