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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 19:02 BJT

〔德国金融〕10年期德债标售结果不代表德国预算有融资瓶颈--债务机构

路透柏林11月23日电---德国债务机构周三表示,10年期德债标售结果反映出市场氛围高度紧张,但标售结果并不意味着德国预算出现融资瓶颈.(完)

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