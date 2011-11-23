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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 18:43 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至近两周低位,受经济增长忧虑拖累

路透新加坡11月23日电---马来西亚棕榈油期货周三跌至近两周低位,因中国制造业采购经理人指数(PMI)调查数据疲软和美国下修GDP数据,引发全球经济放缓的担忧.[ID:nCN1235546]

有消息称,中国因预定船货过多和国内需求下降,取消近30万吨精炼棕榈油定单.

棕榈油期货合约从10月低位2,754马币(林吉特)跳涨近20%,已略微回落,受累于欧债危机和市场担忧近期价格涨势过猛.

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