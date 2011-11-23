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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 19:14 BJT

〔欧洲评等〕若欧元区若衰退,将加剧该区域的主权评级下调的压力--标普

路透都柏林11月23日电---标准普尔负责主权评等的主管毕尔斯称,欧元区若衰退,或加剧该区域的主权评级被下调的压力.(完)

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