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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 19:18 BJT

〔全球金融〕欧元区共同债券或有助提高欧元储备货币地位--ECB副总裁

路透伦敦11月23日电---欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周三表示:

* 欧元区共同债券目前显然被认为是不切实际的,但可能会发挥储备资产的作用

* 中国将人民币汇率与美元挂钩或使这两个经济体的调整受限,并可能使其他主要货币对发生扭曲

* 全球汇率体制并未确保经济、金融和货币持续稳定

* 美元与新兴货币汇率挂钩加剧了不平衡,或产生无需调整的风险

* 欧元的储备货币地位有进一步上升的潜力,美元地位不会发生大的改变

* 中国人民币具有成为国际货币的巨大潜力,但在时机方面难以预判.(完)

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