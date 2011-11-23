〔东南亚股市〕多数下跌,受中国制造业PMI数据拖累

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透曼谷11月23日电---周三东南亚股市大多下跌,银行和商品类股受挫,因中国制造业数据疲软加剧对全球经济体质的担忧.
短线客再次成市场主力,但成交依然清淡.印尼市场成交量是30日均值的一半,且多数其他股市成交均低于平均水平.
新加坡股市.FTSTI跌1.5%;盘中一度跌至10月10日以来最低.马来西亚股市.KLSE跌0.3%.
外资引领的卖盘打压印尼股市.JKSE跌1.3%,菲律宾股市.PSI收低0.4%,泰国股市.SETI微跌0.05%,市场走势震荡.
Asiasec Equities销售主管Oliver Plana称,"我认为股市将会震荡...我们仍将追随外围股市,不过我不认为外围市场会有直接影响,更多的是心理冲击."
越南股市.VNI逆势收高1.8%.
新加坡市场方面,星展银行(DBS)(DBSM.SI)跌幅居前,收低1.7%,此前有消息称美联储计划对银行进行压力测试,加剧了对全球金融体系的忧虑.
泰国银行板块.SETB跌0.7%.穆迪此前维持泰国银行业稳定的评级展望,称近期洪水产生的经济影响很可能是暂时性的,随後泰国银行股板块在周二大涨近2%.
1106GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2676.57 -40.63 -1.50 -16.10 3190.04
马来西亚 .KLSE 1433.17 -4.82 -0.34 -5.64 1518.91
泰国 .SETI 976.87 -0.49 -0.05 -5.41 1032.76
印尼 .JKSE 3687.01 -48.52 -1.30 -0.45 3703.51
菲律宾 .PSI 4271.59 -18.16 -0.42 +1.68 4201.14
越南 .VNI 388.57 6.81 +1.78 -19.83 484.66
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(完)
--编译 田建华; 审校 丁琦
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而