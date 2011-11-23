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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 19:27 BJT

〔东南亚股市〕多数下跌,受中国制造业PMI数据拖累

路透曼谷11月23日电---周三东南亚股市大多下跌,银行和商品类股受挫,因中国制造业数据疲软加剧对全球经济体质的担忧.

短线客再次成市场主力,但成交依然清淡.印尼市场成交量是30日均值的一半,且多数其他股市成交均低于平均水平.

新加坡股市.FTSTI跌1.5%;盘中一度跌至10月10日以来最低.马来西亚股市.KLSE跌0.3%.

外资引领的卖盘打压印尼股市.JKSE跌1.3%,菲律宾股市.PSI收低0.4%,泰国股市.SETI微跌0.05%,市场走势震荡.

Asiasec Equities销售主管Oliver Plana称,"我认为股市将会震荡...我们仍将追随外围股市,不过我不认为外围市场会有直接影响,更多的是心理冲击."

越南股市.VNI逆势收高1.8%.

新加坡市场方面,星展银行(DBS)(DBSM.SI)跌幅居前,收低1.7%,此前有消息称美联储计划对银行进行压力测试,加剧了对全球金融体系的忧虑.

泰国银行板块.SETB跌0.7%.穆迪此前维持泰国银行业稳定的评级展望,称近期洪水产生的经济影响很可能是暂时性的,随後泰国银行股板块在周二大涨近2%.

1106GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2676.57 -40.63 -1.50 -16.10 3190.04

马来西亚 .KLSE 1433.17 -4.82 -0.34 -5.64 1518.91

泰国 .SETI 976.87 -0.49 -0.05 -5.41 1032.76

印尼 .JKSE 3687.01 -48.52 -1.30 -0.45 3703.51

菲律宾 .PSI 4271.59 -18.16 -0.42 +1.68 4201.14

越南 .VNI 388.57 6.81 +1.78 -19.83 484.66

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(完)

--编译 田建华; 审校 丁琦

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