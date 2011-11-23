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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 19:52 BJT

〔希腊金融〕各党派将尽快采取措施,确保第六笔援款的落实--希腊财长

路透雅典11月23日电---希腊财长Evangelos Venizelos称,他乐观地认为,希腊所有党派最早将在今天采取一切必要措施,确保避免违约所需的第六笔欧盟援助得到落实.

他并称,料将在2012年预算通过後立即开始希腊减债计划谈判.(完)

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