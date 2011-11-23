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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 20:18 BJT

〔欧洲个股〕诺基亚西门子通信计划在2013年底前裁减约1.7万个工作岗位

路透赫尔辛基11月23日电---诺基亚NOK1V.HE周三表示,诺基亚西门子通信计划每年削减约10亿欧元的运营成本,措施包括在2013年底前在全球裁减约1.7万个岗位.(完)

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