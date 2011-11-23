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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 20:23 BJT

〔美国数据〕11月18日止当周购房抵押贷款需求增长,但再融资申请下滑

透纽约11月23日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国购房抵押贷款申请反弹,但再融资需求连续第二周下滑.

MBA表示,11月18日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI下滑1.2%至652.5.

MBA的调研部副总裁Michael Fratantoni在声明中称,购买贷款申请是亮点,增加8.2%.即便如此,购房活动仍较去年水准低近5%.

11月18日当周再融资指数降4.0%,再融资申请占总抵押贷款活动比例降至75.9%,此前一周为77.3%.这是9月以来最低比例.

30年期固息抵押贷款利率持平,报4.23%.(完)

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--编译 田建华;审校 丁琦

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