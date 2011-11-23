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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 20:47 BJT

〔法国评级〕若欧债危机导致经济严重下滑,法国AAA评级将受考验--惠誉

路透11月23日电---评级机构惠誉周三表示:

* 欧元区危机升级或令法国的AAA评级受到威胁

* 若欧元区债务危机导致经济大幅下滑,法国的AAA评级或面临威胁

* 政府债务增加,已大部分消耗了法国在AAA评级不受影响的条件下抵御新冲击的能力.(完)

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