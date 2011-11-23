〔伦敦美债〕美债持稳,10年券收益率自10月来首次低于可比德债

路透伦敦11月23日电---周三美国公债价格在欧洲市场大体持稳,受避险需求支撑.此前中国制造业采购经理人指数(PMI)降至32个月低位,重燃全球经济衰退担忧.
美国公债表现优于德债,10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR自10月首次低于德债DE10YT=RR.此前德国标债结果为欧元问世以来最差的之一.
10年期美债收益率最新较可比德债低5个基点,标债前两者收益率一致.
美债期货TYv1上涨3/64报130-27/32,此前在亚洲交易时段升至七周高位131-19/64.
十年期美债收益率持稳报1.93%.
周四美国市场将因感恩节休市.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
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