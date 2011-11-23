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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 20:55 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会提出新的干预性法规,以控制欧元区成员国预算

路透布鲁塞尔11月23日电---周三欧盟执委会提出新的干预性法规,以确保欧元区成员国预算不违反欧盟条约,且其借款下滑.这可能为将来发行共同债券做准备.

欧盟执委会提出一监管草案,这将给予其在10月中前审查欧元区成员国预算草案的权利,且若这些预算草案不符合欧盟预算条例,有权要求修订.

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