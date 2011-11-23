〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差大幅反弹,前两个跨月价差涨幅最大

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透新加坡11月23日电---亚洲燃料油周三大幅反弹,所有跨月价差出现六个交易日以来的首次上涨,前两个跨月价差的涨幅最大.
交易员表示,反弹是技术性的,主要是因普遍看涨的定价兴趣将12月/1月和1月/2月价差各自提高了每吨逾1美元.第二个月跨月价差的交易量较大,超过20万吨.
"从基本面看,与过去两个月相比,市场仍将走弱,但跨月价差依然很大,"新加坡一位交易员表示.
"尽管成交量不大,但12月/1月价差上涨近2美元,这表明市场普遍期望上涨.但两大即期跨月合约存在的巨大价差,意味着1月/2月价差将升至12月/1月的水准."
12月/1月价差每桶大涨1.75美元,至每吨逆价差11.63美元,为四个交易日最高,成交相对温和,为10万吨左右,而1月/2月价差从前一日的两个月低位上涨1.38美元,至6美元上方.
180cst和380cst燃料油现货价差继续双双持稳于两位数的升水水准.
12月燃料油裂解价差贴水收窄0.95美元至4.62美元.1月合约则上涨0.78美元至每桶贴水5.21美元.
180-cst燃料油上涨10.43美元,报每吨673.63美元.380-cst燃油上涨11.03美元,报每吨660.38美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.50 673.75 673.63 663.20 10.43 1.57
现货380CST燃料油 FO380-SIN 660.25 660.50 660.38 649.35 11.03 1.70
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 675.00 677.00 676.00 667.00 9.00 1.35
380CST船用燃料油升水 14.75 16.50 15.63 17.65 -2.02
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.50 12.75 12.63 13.00 -0.38 -2.88
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.75 13.25 13.00 12.05 0.95 7.88
--编译 丁琦;审校 田建华
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