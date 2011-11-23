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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 21:47 BJT

〔表格〕美国10月个人所得增长0.4%,增幅为今年3月来最大

路透11月23日电---美国商务部周三公布:

* 美国10月个人所得增加0.4%(预估为增长0.3%),9月为增长0.1%(与前值一致)

* 美国10月个人支出较前月增长0.1%(预估为增长0.4%),9月为增长0.7%(前值为增长0.6%)

* 美国10月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.1%,9月修正後为增长0.2%(与前值一致)

* 美国10月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升2.7%,9月为上升2.9%(与前值一致)

* 美国10月核心PCE物价指数较前月升0.1%(市场预估升0.1%),9月为持平(与前值一致)

* 美国10月核心PCE物价指数较上年同期上升1.7%,9月为上升1.6%(与前值一致)

* 美国10月实质个人支出较前月增加0.1%,9月修正後增长0.5%(与前值一致)

* 美国10月个人所得增幅为2011年3月以来最大

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