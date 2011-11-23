美国各类经济指标总览--2011/11/23

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
美国商务部周三公布,美国10月个人所得增加0.4%(预估为增长0.3%),9月为增长0.1%(与前值一致).美国10月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下滑0.1%,9月修正後为增长0.2%.[ID:nCN1238982]
美国劳工部周三公布的数据显示,美国11月19日当周初请失业金人数为39.3万人.[ID:nCN1237956]
美国商务部周三公布,美国10月耐久财(耐用品)订单下跌0.7%(预估为下滑1.0%),9月为下滑1.5%(前值为下滑0.6%).[ID:nCN1237972]
当前值 前次值
失业率(%) 9.0(10月) 9.1(9月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加8(10月) 增加15.8(9月修正值)
平均时薪(%) +0.2(10月) +0.3(9月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.1(10月) +0.3(9月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(10月) +0.1(9月)
实质所得(%) +0.3(10月) +0.2(9月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.3(10月) +0.8(9月)
不包括食品和能源PPI(%) 持平(10月) +0.2(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.0 +1.3
(第三季修正值) (第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.5 +2.6
(第三季修正值) (第二季终值)
零售销售(%) +0.5(10月) +1.1(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差431.1(9月) 逆差449.2(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.7(10月) -0.1(9月修正值)
产能利用率(%) 77.8(10月) 77.3(9月修正值)
初请失业金人数(万人) 39.3 39.1
(11月19日当周) (11月12日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字984.7(10月) 赤字645.7(9月)
领先指标(%) +0.9(10月) +0.1(9月修正值)
个人所得(%) +0.4(10月) +0.1(9月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1(10月) +0.2(9月修正值)
消费者信贷(亿美元) 减少95(8月) 增加119.2(7月修正值)
企业库存(%) 持平(9月) +0.4(8月修正值)
建筑支出(%) +0.2(9月) +1.6(8月修正值)
消费者信心 39.8(10月) 46.4(9月修正值)
房屋开工(万户) 62.8(10月) 63(9月修正值)
建筑许可(万户) 65.3(10月) 58.9(9月修正值)
成屋销售(万户) 497(10月) 490(9月修正值)
新屋销售(万户) 31.3(9月) 29.6(8月修正值)
工厂订单(%) 0.3(9月) 0.1(8月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -0.7(10月) -1.5(9月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.9(10月) 53.0(9月)
供应管理协会制造业指数 50.8(10月) 51.6(9月)
趸售(批发)库存(%) -0.1(9月) +0.1(8月修正值)
进口物价(%) -0.6(10月) 持平(9月修正值)
出口物价(%) -2.1(10月) +0.4%(9月修正值)
单位劳工成本(%) -2.4 +2.8
(第三季初值) (第二季修正值)
非农业生产率(%) +3.1 -0.1
(第三季初值) (第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9
(第二季初值) (第一季修正值) (完)
--整理 田建华;审校 母红
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而