〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至两日高位,但低于上周平均水平

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透新加坡11月23日电---亚洲柴油裂解价差周三升至两日高位,但低于上周每桶20美元的均值,因市场预期中国需求有限,而韩国供应上升.
韩国10月炼油产能利用率较上年同期上升5.5%,至8,095万桶,炼油利润率触及一年高位每桶5.67美元.
东南亚现货需求依然疲弱,越南Petrolimex正在洽购多达105万吨2012年交货的柴油.
中国也可能令卖方失望,因其将提高炼厂开工率,以满足需求,并很可能会降低净进口,中国10月的进口量估计为约20万吨.
"这一时段的柴油需求取决于亚洲北部和西方国家冬季的寒冷程度,而受东南亚国家的影响不那麽大,"一位交易员表示.
"因此,冬季越冷,对卖方越有利,"他表示.
但从目前的天气预报看,市场人士对欧洲冬季气候的预判正在改变,目前预计气候较平均水准温和,而非先前预计的更加寒冷.
12月柴油裂解价差上涨0.10美元至每桶19.20美元.
12月航煤裂解价差下跌0.70美元,至每桶20.79美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.00 127.30 127.15 126.50 0.65 0.51
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.20 126.50 126.35 125.65 0.70 0.56
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.90 127.20 127.05 126.35 0.70 0.55
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.40 127.70 127.55 126.85 0.70 0.55
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.51 124.65 0.86 0.69
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.00 124.07 0.93 0.75
(完)
--编译 丁琦; 审校 田建华
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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