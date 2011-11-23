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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 22:04 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至两日高位,但低于上周平均水平

路透新加坡11月23日电---亚洲柴油裂解价差周三升至两日高位,但低于上周每桶20美元的均值,因市场预期中国需求有限,而韩国供应上升.

韩国10月炼油产能利用率较上年同期上升5.5%,至8,095万桶,炼油利润率触及一年高位每桶5.67美元.

东南亚现货需求依然疲弱,越南Petrolimex正在洽购多达105万吨2012年交货的柴油.

中国也可能令卖方失望,因其将提高炼厂开工率,以满足需求,并很可能会降低净进口,中国10月的进口量估计为约20万吨.

"这一时段的柴油需求取决于亚洲北部和西方国家冬季的寒冷程度,而受东南亚国家的影响不那麽大,"一位交易员表示.

"因此,冬季越冷,对卖方越有利,"他表示.

但从目前的天气预报看,市场人士对欧洲冬季气候的预判正在改变,目前预计气候较平均水准温和,而非先前预计的更加寒冷.

12月柴油裂解价差上涨0.10美元至每桶19.20美元.

12月航煤裂解价差下跌0.70美元,至每桶20.79美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.00 127.30 127.15 126.50 0.65 0.51

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.20 126.50 126.35 125.65 0.70 0.56

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.90 127.20 127.05 126.35 0.70 0.55

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.40 127.70 127.55 126.85 0.70 0.55

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.51 124.65 0.86 0.69

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.00 124.07 0.93 0.75

(完)

--编译 丁琦; 审校 田建华

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