〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及三日高位,但现货需求仍迟缓

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透新加坡11月23日电---周三亚洲石脑油价格触及三日高位,受布兰特原油上涨支撑,不过现货需求仍相对迟缓,只有韩国买家进货.
韩国湖南石油化学买入12月下半月运抵大山(Daesan)的船货.成本加运费报价较日本公开规格报价略微折价.
且此价格亦稍高于11月15日其买入船货的价格.当时其以每吨贴水3美元的价格买入5万吨船货,也定于12月下半月运抵同样港口.
一交易员称,"价格稍高显示市场走强,不过疲弱的基本面一直未变化."
交易商还补充称,中国塑料需求在缓慢恢复,但是否能持续仍有待观察.
日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格攀高3.00美元至每吨869.00美元.
1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌2.62美元,至每吨56.45美元.
汽油重整利润跌0.04美元,至每桶13.12美元,为6月2日以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 868.50/869.50 866.00 +3.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.13/94.23 93.84 +0.34
97号现货汽油GL97-SIN 110.94/111.04 110.50 +0.49
95号现货汽油GL95-SIN 109.05/109.15 109.25 -0.15
92号现货汽油GL92-SIN 107.25/107.35 107.00 +0.30
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.07/13.17 13.16 -0.04 (完)
--编译 田建华;审校 丁琦
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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