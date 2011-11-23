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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 22:42 BJT

〔美国股市〕开低,欧债危机和中国数据损及市场人气

路透纽约11月23日电---美国股市周三开低,标普500指数可能录得第六日连跌,欧债危机和疲弱的中国数据重压投资者信心.

道琼工业指数.DJI回落108.37点,或0.94%,报11,385.35点.标准普尔500指数.SPX跌12.44点,或1.05%,报1,175.60点.Nasdaq综合股价指数.IXIC下挫23.47点,或0.93%,报2,497.81点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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