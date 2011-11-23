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债券 | 2011年 11月 23日 星期三 23:30 BJT

〔标题新闻〕奥地利通讯社援引欧洲央行管委诺沃特尼报导称德债标售结果疲弱是"警告信号"

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nV9E7MI002]

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