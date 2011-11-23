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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 01:02 BJT

〔标题新闻〕雷恩称欧盟应在2013年前建立永久性救助基金,让投资者确信欧元区能成功应对危机

雷恩(Olli Rehn)为欧盟经济暨货币事务执委

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