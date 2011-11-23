〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至六周低位,欧元区危机损及风险意愿

* 英镑兑美元触及1.55美元之下的六周低位
* 跟随风险较高货币跌势,因担忧欧债危机
* 但英镑兑欧元走强,之前德债标售结果疲弱
* 英国央行会议记录显示政策委员一致同意保持QE目标不变
路透伦敦11月23日电---英镑兑美元周三跌至六周低点,跟随风险较高货币和资产跌势,但兑欧元走强,因德债标售获疲弱需求,且欧元区数据不振加重对该地区的忧虑.
德债期货,欧元和欧洲股市回落,之前进行的10年期德债标售结果疲弱,引发市场担忧德债或丧失其避险吸引力.
疲弱的欧元区工业订单数据和采购经理人指数令对该地区将重现衰退的预期升温.
英镑兑美元GBP=D4触及1.5498美元的六周低位,跟随欧元/美元跌势.美元受避险需求支撑.欧债危机将对脆弱的英国经济造成多大损害的忧虑也令英镑承压.
英镑/美元跌势在1.55美元附近企稳,此水准在10月初数次被证明是强劲阻力位.
不过,市场人士预计英镑兑欧元有上升空间.欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.5%,至0.8598英镑,从周二触及的三周高位0.8665英镑回落.如进一步走低,则目标将直指0.8559英镑附近的200日移动均线切入位.
Moneycorp的高级交易商Alex Lawson表示,对德债需求疲弱可能增加对英债的需求,为英镑提供潜在的支撑,而多数有关英国经济的负面消息,包括可能进一步扩大量化宽松政策规模的前景,可能已经被市场消化.
英国央行周三公布的会议记录显示,九位政策委员一致同意保持量化宽松政策目标在2,750亿英镑不变,尽管部分委员认为未来仍有实施量化宽松政策的理由.(完)
--编译 母红; 审校 利棣儿
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