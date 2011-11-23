〔欧元债市〕德债回落,之前进行的德债标售惨遭失败

澳新汇市：澳洲央行乐观基调提振澳元反弹，新西兰元亦上扬
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
* 德债重挫,之前进行的德债标售结果不佳
* 德债表现不及英债和美国公债
* 比利时/德国公债收益率差触及欧元面市以来高位
路透伦敦11月23日电---德债周三重挫,之前进行的10年期德债标售需求疲弱,暗示快速扩散的欧债危机正逐步向被视为安全的国家渗透.
德国公债标售获得的投标远低于标售的规模,极低的收益率令投资者裹足不前.市场越发认为,无论欧债危机结果如何,德国付出的代价都会很高.
一旦危机升级且失控,部分市场人士担忧可能达到重创德国经济并令其陷入深度衰退的地步.另一方面,任何危机解决方案对德国而言都可能导致其财政成本增加.
德债期货FGBLc1日内收跌144个跳动点,报135.81.10年期德债收益率DE10YT=TWEB跳升14.5个基点,报2.056%.自10月初以来收益率首次超过可比美国公债US10YT=RR.
英债GB10YT=RR表现也强于可比德债,10年期英债/德债收益率差收窄至8.5个基点,为2009年中以来最窄.
10年期比利时公债BE10YT=TWEB收益率飙升41个基点,至5.51%,令10年期比利时/德国公债收益率攀升至欧元面市以来高位逾340个基点.
10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB升14个基点,报3.67%.惠誉称,在不影响其AAA评级的情况下,法国公共财务吸收新冲击的空间有限.
意大利公债承压,10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率攀升16个基点,至7.03%.10年期意大利/德国公债收益率差早盘一度扩阔至514个基点,後收窄至493个基点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
路透上海2月7日 - 中国央行公开市场第三日暂停逆回购操作，但银行间债市周二短期流动性仍较宽松，主要债券早盘波动不大，其中10年期国开债收益率小涨，同期限国债表现稳定。一级市场上，国开行招标的三期债表现偏弱，一年和10年期定位均高于预测均值。
路透上海2月7日 - 中国银行间市场周二短期资金供给依旧较为宽松，隔夜及七天回购 利率也相对平稳；不过受货币政策已中性转紧的压制，对中长期资金面预期仍不佳，长钱难 觅价格亦水涨船高。 交易员并指出，央行公开市场已连续三日暂停逆回购操作，虽然在节后现金回流助力下 流动性暂时未现明显压力，但未来一两周内仍有巨量逆回购到期，若央行持续暂停投放，其 负面影响料将逐步显现。 “今天还是比较宽松，但是大家预期都不太好，（货币政策）确实转向了，不像过去两 年机构都在赚央妈（央行）的钱，现在都得让吐出来，”北京一基金交易员称。 他透露，目前线下中长期资金价格升速较快，几乎一天一个价，今日股份制银行发行的 三个月同业存单利率已达4.40%。 华东一银行交易员亦谈到，目前只有七天以内的资金尚属稳定，整体市场情绪其实很差 ，“长的利率哗哗的上，存单（发行）竞相提价，感觉对资金都非常饥渴，有点恶性竞争， 这样搞的大家更不敢投了，因为拿了就亏。” 她认为，市场情绪如此谨慎主要还是对央行政策底线心里没底，所以才急迫地多拿些