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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 01:57 BJT

〔欧元债市〕德债回落,之前进行的德债标售惨遭失败

* 德债重挫,之前进行的德债标售结果不佳

* 德债表现不及英债和美国公债

* 比利时/德国公债收益率差触及欧元面市以来高位

路透伦敦11月23日电---德债周三重挫,之前进行的10年期德债标售需求疲弱,暗示快速扩散的欧债危机正逐步向被视为安全的国家渗透.

德国公债标售获得的投标远低于标售的规模,极低的收益率令投资者裹足不前.市场越发认为,无论欧债危机结果如何,德国付出的代价都会很高.

一旦危机升级且失控,部分市场人士担忧可能达到重创德国经济并令其陷入深度衰退的地步.另一方面,任何危机解决方案对德国而言都可能导致其财政成本增加.

德债期货FGBLc1日内收跌144个跳动点,报135.81.10年期德债收益率DE10YT=TWEB跳升14.5个基点,报2.056%.自10月初以来收益率首次超过可比美国公债US10YT=RR.

英债GB10YT=RR表现也强于可比德债,10年期英债/德债收益率差收窄至8.5个基点,为2009年中以来最窄.

10年期比利时公债BE10YT=TWEB收益率飙升41个基点,至5.51%,令10年期比利时/德国公债收益率攀升至欧元面市以来高位逾340个基点.

10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB升14个基点,报3.67%.惠誉称,在不影响其AAA评级的情况下,法国公共财务吸收新冲击的空间有限.

意大利公债承压,10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率攀升16个基点,至7.03%.10年期意大利/德国公债收益率差早盘一度扩阔至514个基点,後收窄至493个基点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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