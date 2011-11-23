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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 03:23 BJT

〔英国债市〕英债/德债收益差跌至两年半低位,此前德债标售结果不佳

路透伦敦11月23日电---10年期英债较可比德债收益率差周三跌至2009年5月来最低,此前德债标售疲弱,令其价格大跌.

根据路透数据,今日2021年9月到期英债较可比德债GB10YT=RREU10YT=RR收益率差下跌超过20个基点,在1703 GMT,低见4.8个基点,为10年期英债/德债收益率差自2009年5月来最低.

德债标售成绩为逾10年来最差,令其与英债的收益率差收窄.德国央行不得不在规模为60亿欧元的10年期德债标售中买入接近40%的债券,以确保标售得以完成.

在英国央行周度买入10-25年期英债的标购中,投资人提供的英债相对有限,且英国央行政策会议记录暗示可能在2月利率政策会议上延长央行买入英债的举措,这为英债提供进一步支持.

英国央行决策官员指出,欧元区危机出现最糟结果的机率,在过去一个月有所升高,但目前并非进一步扩大货币刺激措施的适当时机.决策者对在2月MPC会议之前完成资产购买後,进一步增加资产购买的看法不一.[ID:nCN1237964]

12月英债期货FLGZ1收升18个跳动点,至一周收盘高位131.11,可比德债期货FGBLZ1则大跌144个跳动点.

今日10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌2个基点,至2.14%.20年和25年英债GB20YT=RRGB25YT=RR收益率均下跌逾3个基点,分别报2.90%和2.98%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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