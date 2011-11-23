〔英国债市〕英债/德债收益差跌至两年半低位,此前德债标售结果不佳

澳新汇市：澳洲央行乐观基调提振澳元反弹，新西兰元亦上扬
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
路透伦敦11月23日电---10年期英债较可比德债收益率差周三跌至2009年5月来最低,此前德债标售疲弱,令其价格大跌.
根据路透数据,今日2021年9月到期英债较可比德债GB10YT=RREU10YT=RR收益率差下跌超过20个基点,在1703 GMT,低见4.8个基点,为10年期英债/德债收益率差自2009年5月来最低.
德债标售成绩为逾10年来最差,令其与英债的收益率差收窄.德国央行不得不在规模为60亿欧元的10年期德债标售中买入接近40%的债券,以确保标售得以完成.
在英国央行周度买入10-25年期英债的标购中,投资人提供的英债相对有限,且英国央行政策会议记录暗示可能在2月利率政策会议上延长央行买入英债的举措,这为英债提供进一步支持.
英国央行决策官员指出,欧元区危机出现最糟结果的机率,在过去一个月有所升高,但目前并非进一步扩大货币刺激措施的适当时机.决策者对在2月MPC会议之前完成资产购买後,进一步增加资产购买的看法不一.[ID:nCN1237964]
12月英债期货FLGZ1收升18个跳动点,至一周收盘高位131.11,可比德债期货FGBLZ1则大跌144个跳动点.
今日10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌2个基点,至2.14%.20年和25年英债GB20YT=RRGB25YT=RR收益率均下跌逾3个基点,分别报2.90%和2.98%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
路透上海2月7日 - 中国央行公开市场第三日暂停逆回购操作，但银行间债市周二短期流动性仍较宽松，主要债券早盘波动不大，其中10年期国开债收益率小涨，同期限国债表现稳定。一级市场上，国开行招标的三期债表现偏弱，一年和10年期定位均高于预测均值。
路透上海2月7日 - 中国银行间市场周二短期资金供给依旧较为宽松，隔夜及七天回购 利率也相对平稳；不过受货币政策已中性转紧的压制，对中长期资金面预期仍不佳，长钱难 觅价格亦水涨船高。 交易员并指出，央行公开市场已连续三日暂停逆回购操作，虽然在节后现金回流助力下 流动性暂时未现明显压力，但未来一两周内仍有巨量逆回购到期，若央行持续暂停投放，其 负面影响料将逐步显现。 “今天还是比较宽松，但是大家预期都不太好，（货币政策）确实转向了，不像过去两 年机构都在赚央妈（央行）的钱，现在都得让吐出来，”北京一基金交易员称。 他透露，目前线下中长期资金价格升速较快，几乎一天一个价，今日股份制银行发行的 三个月同业存单利率已达4.40%。 华东一银行交易员亦谈到，目前只有七天以内的资金尚属稳定，整体市场情绪其实很差 ，“长的利率哗哗的上，存单（发行）竞相提价，感觉对资金都非常饥渴，有点恶性竞争， 这样搞的大家更不敢投了，因为拿了就亏。” 她认为，市场情绪如此谨慎主要还是对央行政策底线心里没底，所以才急迫地多拿些