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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 02:40 BJT

〔欧洲股市〕收低,受德国公债标售中需求低迷及中国数据疲弱打压

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.3%

* 德国公债标售需求不旺,令投资者不安

* 中国制造业数据打压矿产股

路透伦敦11月23日电---欧洲股市周三收于七周来最低收位,德国公债标售中市场需求低迷,另外中国制造业数据疲弱,加剧了全球经济放缓的忧虑.

在德国这次公债标售中,投标倍数较低,令人再度担心欧债危机对德国的影响,投资者担忧欧债危机相关的成本上升.

一参与组建比利时新政府的谈判代表辞职後,比利时10年期公债较可比德债收益率差触及欧元面世以来的高位,这是其他国家面临债务压力的另一迹象.

比利时的银行KBC(KBC.BR)重挫8.7%,为欧洲跌幅最大个股之一,成交量是90日均值的近两倍,该银行有涉及比利时主权债务的敞口,其因公债收益率上升而遭到重创.

报纸报导称,比利时希望法国为受困银行Dexia(DEXI.BR)担保更多短期融资,这加剧了投资者的担心.但这两个国家都否认了重组计划.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.3%,报902.23点,为10月4日以来最低收位.

中国和美国经济数据疲弱,亦令人担心全球经济增长放缓.

与全球经济增长休戚相关的矿业类股跌幅最大,STOXX Europe 600基本资源股指数.SXPP下跌1.6%.

英国富时100指数.FTSE下跌1.29%,至5,139.78收点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.44%,报5,457.77点;法国CAC-40指数.FCHI下挫1.68%,报2,822.43点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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