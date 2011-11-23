〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低2.6%,因担心全球经济状况

路透芝加哥11月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三回落2.6%,至13个月低点,加入商品普跌走势,因对全球经济状况的担心带动交易商降低风险.
在尾盘一波技术性抛售中,近月1月大豆合约跌至每蒲式耳11.21美元,为去年10月8日以来近月大豆合约最低价.
德国公债标售市场需求低迷,突显了对欧债危机恶化的担忧,带动美元上涨,全球股市下跌.
汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.[ID:nCN1237536]
周四美国市场将因感恩节假期休市.
周五是CBOT-12月期权最後交易日.
CBOT-1月大豆合约SF2跌30-1/2美分,报每蒲式耳11.22-1/2美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1下跌1.46美分,至每磅49.32美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1下挫9.5美元,报每吨282.5美元.
今日CBOT大豆预估成交量为145,701口,豆油为192,516口,豆粕为85,337口.
以下为CBOT农产品期货在2008GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 588.75 -10.25 -1.7% -6.4%
CBOT大豆Sc1 1122.50 -30.50 -2.7% -19.5%
CBOT豆粕SMc1 282.50 -9.50 -3.3% -23.7%
CBOT豆油BOc1 49.32 -1.46 -2.9% -14.6%
CBOT小麦Wc1 579.25 -14.75 -2.5% -27.1%
CBOT稻米RRc1 1455.00 24.00 1.7% 4.0%
欧盟小麦BL2X1 179.00 -2.25 -1.2% -29.1%
NYMEX原油期货CLc1 96.36 -1.65 -1.7% 5.4%
道琼工业指数.DJI 11,313 -181 -1.6% -2.3%
现货金XAU= 1694.60 -5.19 -0.3% 19.4%
欧元/美元EUR= 1.3335 -0.0174 -1.3% -0.1%
美元指数.DXY 79.1090 0.8430 1.1% 0.1%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1830 -24 -1.3% 3.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 于春红;审校 母红