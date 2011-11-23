〔美国债市〕美国公债收益率跌至七周低位,受有关欧元区的忧虑影响

澳新汇市：澳洲央行乐观基调提振澳元反弹，新西兰元亦上扬
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
* 七年期公债标售迎来强劲需求
* 德国公债标售遭遇欧元面世以来最糟的结果
* 初请失业金人数不足40万,暗示劳工市场改善
路透纽约11月23日电---美国公债价格周三上涨,打压指标公债收益率(殖利率)跌至七周低位,因围绕欧元区债务危机最终结局的忧虑支撑美国公债避险魅力.
下午290亿美元七年期美国公债标售吸引强劲买需,随後公债价格扳回此前跌幅.
当日稍早时,德国遭遇欧元面世以来最糟的公债标售结果,令有关债务危机开始危及德国这个区域指标公债发行国的忧虑升温.周二,西班牙三个月期国库券标售得标利率创下5.11%的欧元面世来高位,是此前该国10月标售中得标利率的两倍多.
若欧洲经济衰退,或损及美国经济,因欧洲是美国一大出口市场.若欧元最终消失,或令全球信贷市场遭遇寒冬.
"欧洲的风险持续支撑美国公债,"洛杉矶Payden & Rygel主管James Sarni表示."人们愿意投资美国公债,尽管收益率处于低水平,但至少他们知道在未来6-12个月里,他们的资金是安全的,"他说.
指标10年期美国公债US10YT=RR价格走升10/32,收益率报1.88%,为10月6日来最低,周二尾盘则报1.92%.而30年期美国公债US30YT=RR价格升1-3/32,收益率为2.83%,周二尾盘则为2.88%.
美国债市数日来一直不断走强,因投资者担心欧元区债务危机以及欧元能否存活,从而逃离风险较高的股票市场,转向风险较低的美国债市.
欧洲央行国际收支数据反映出投资者对欧元区的紧张情绪.
数据显示,第三季外资对德国公债需求放缓,反映出投资者对拯救欧元将耗费德国多少资金感到忧虑.
相反,第三季欧洲买超美国公债规模累计高达1,110亿美元,高于前季的150亿美元.
从美国七年期公债受到欢迎,便可看到美国公债的需求不断.本周990亿美元的两年期、五年期、七年期美国公债标售均吸引了强烈买兴.
"尾盘的买气,以及资金会从德国流向这里的观点,令本次标售状况尤为喜人,"RBS Securities美国公债策略师William O'Donnell表示.
美国劳工部数据显示,初请失业金人数连续第三周低于40万人,暗示劳工市场正取得一些动能,美国公债早盘因而走低.
经济数据改善给美国公债带来风险,因经济成长前景看俏通常利好风险资产.
美国公债成交量较以往清淡,周四美国债市将因感恩节假日休市.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.266
五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (-21/32) 0.883
10年期公债US10YT=RR 101-02/32 (+12/32) 1.883
30年期公债US30YT=RR 106-01/32(+1-08/32) 2.825(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
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澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
路透上海2月7日 - 中国央行公开市场第三日暂停逆回购操作，但银行间债市周二短期流动性仍较宽松，主要债券早盘波动不大，其中10年期国开债收益率小涨，同期限国债表现稳定。一级市场上，国开行招标的三期债表现偏弱，一年和10年期定位均高于预测均值。
路透上海2月7日 - 中国银行间市场周二短期资金供给依旧较为宽松，隔夜及七天回购 利率也相对平稳；不过受货币政策已中性转紧的压制，对中长期资金面预期仍不佳，长钱难 觅价格亦水涨船高。 交易员并指出，央行公开市场已连续三日暂停逆回购操作，虽然在节后现金回流助力下 流动性暂时未现明显压力，但未来一两周内仍有巨量逆回购到期，若央行持续暂停投放，其 负面影响料将逐步显现。 “今天还是比较宽松，但是大家预期都不太好，（货币政策）确实转向了，不像过去两 年机构都在赚央妈（央行）的钱，现在都得让吐出来，”北京一基金交易员称。 他透露，目前线下中长期资金价格升速较快，几乎一天一个价，今日股份制银行发行的 三个月同业存单利率已达4.40%。 华东一银行交易员亦谈到，目前只有七天以内的资金尚属稳定，整体市场情绪其实很差 ，“长的利率哗哗的上，存单（发行）竞相提价，感觉对资金都非常饥渴，有点恶性竞争， 这样搞的大家更不敢投了，因为拿了就亏。” 她认为，市场情绪如此谨慎主要还是对央行政策底线心里没底，所以才急迫地多拿些