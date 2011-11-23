〔纽约汇市〕欧元下跌,因德国公债标售遇冷打压人气

* 欧元跌至10月初以来最低点

* 德国10年期公债标售遇冷,加深忧虑

* 惠誉警告称,欧债危机可能损及法国评等

* 中国制造业数据下滑,亦打压风险偏好

路透纽约11月23日电---欧元兑美元周三跌至10月初以来最低点,因德国公债标售遭投资者冷遇,而且惠誉表示,欧债危机使法国AAA级信用评级面临风险,对欧洲"核心国家"发出严厉警告信号.

在周四美国感恩节假期前,中国和欧洲公布的制造业数据疲弱,引发更多美元买盘.

德国的10年期新债标售成为欧元面世以来最不成功的一次标售.如果冷淡人气持续下去则表明,尽管决策者在不断摸索欧债危机的解决之道,但投资者对欧洲优质资产正失去兴趣.

许多人预计,欧债危机持续的时间越长,德国掏更多腰包来解救欧洲其他经济薄弱国家的可能性就越大.

"全球经济和金融市场不确定性上升,因此投资者在全球流动性最高的市场寻找相对安全的投资,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称.

欧元/美元EUR=跌1.25%,至1.3344美元,一度跌至日低1.3318,因假期在即,成交量下降.

梅克尔联合政府中属小党派的自由民主党(FDP)议员Frank Schaeffler对路透表示,此次标售表明,"债务危机像一条蛀虫,把窟窿越蛀越大,现在已经咬到德国了."

欧元上次处于现今水准是在10月6日.一位策略师认为未来欧元不会遭受更多抛盘打压.

"我认为德国公债标售的负面影响将在本周末前持续推动欧元下跌,但由于已出现重大调整,多数负面效应可能将消退,"汇丰外汇策略师Robert Lynch称.

惠誉周三表示,欧债危机加剧及经济放缓的风险可能威胁法国信用评级.

而此外人们已在臆测法国的财政负担将增加.周三稍早,比利时报纸De Standaard报导,比利时和法国正在为救助处于困境中的Dexia银行进行新的磋商.

尽管该报亦援引比利时财长瑞德斯话称,不会推翻两国就拯救Dexia银行所达成的协议,但这对于挽回投资者信心没有什麽作用.法国财政部一位消息人士也表示,不可能进行重新磋商.

欧元/日圆EURJPY=下滑0.73%,至103.23日圆,美元/日圆JPY=涨0.52%,至77.36日圆,日高为77.58,亦为11月11日以来的最高.

**人气低迷**

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累[ID:nCN1237536].市场的风险偏好因而受到打压.

欧元区民间领域连续第三个月萎缩,因欧债危机将欧元区拖至衰退边缘.[ID:nCN1237940]

对于欧债危机的持续忧虑以及美元融资紧张的信号,使市场人气陷于低迷.

"关于Dexia银行的传言及中国PMI数据初值是带动避险交易的两个因素,"CIBC World Markets外汇策略主管Jeremy Stretch称,"模型基金正伺机买入美元,投资者将考虑逢高抛售欧元."

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3333 1.3513 -1.33 -0.33 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.31 76.96 +0.45 -4.73 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 103.16 104.00 -0.81 -5.04 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9200 0.9140 +0.66 -1.45 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5517 1.5639 -0.78 -0.53 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0473 1.0379 +0.91 +5.08 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9684 0.9835 -1.54 -5.09 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2272 1.2348 -0.62 -1.73 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8594 0.8638 -0.51 +0.26 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7392 0.7470 -1.04 -5.12 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.8647 5.7760 +1.54 +0.74 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8227 7.8070 +0.20 +0.43 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9213 6.8161 +1.54 +3.15 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2332 9.2144 +0.20 +2.81 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 郑茵

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