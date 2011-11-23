版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 05:18 BJT

〔韩国数据〕11月消费者信心上升,通胀预期回落--央行

路透首尔11月24日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国民众11月通胀预期连续第二个月下跌,至四个月低位,为该国本已缓和的物价压力带来好兆头.

韩国央行称,11月消费者对未来12个月通胀率的预期从10月的4.2%回落至4.1%,为今年7月来最低.

央行称,11月消费者信心指数从10月的100上升至103,反应韩国民众对欧债危机对该国的影响相对乐观.

读数高于100表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数多于预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数.(完)

浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐