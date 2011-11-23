〔韩国数据〕11月消费者信心上升,通胀预期回落--央行

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透首尔11月24日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国民众11月通胀预期连续第二个月下跌,至四个月低位,为该国本已缓和的物价压力带来好兆头.
韩国央行称,11月消费者对未来12个月通胀率的预期从10月的4.2%回落至4.1%,为今年7月来最低.
央行称,11月消费者信心指数从10月的100上升至103,反应韩国民众对欧债危机对该国的影响相对乐观.
读数高于100表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数多于预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。