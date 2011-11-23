〔全球金市〕金价下跌,因中国数据疲弱和美股走低

台湾股市：微收升再创逾20个月新高，权值股走势稳健未来视美股动向

路透台北2月7日 - 台湾股市周二小幅收升，续创逾20个月高点。分析师表示，台股跟随美股在指数相对 高档震荡，至于亚股则在平盘附近游走，今日由中小型股表现较活跃，未来国际股市仍视美股领军方向。 台湾加权股价指数 收涨0.17%至9,554.56点；前高为2015年6月3日的9,556.52点；今日成交初值<. TTOV.TW>为938.25亿台币，上交易日修正后为1,023.53亿。 华南永昌投顾副总经理苗台生表示，近期台股和亚洲的日本、韩国股市一同涨至高位，这是顺着国际资金 行情，今日大型权值股表现仍相对稳定，比如台积电 台塑 集团股等。而台币今虽走贬，但 股市与汇市连动不算太明显。 〞后续还是看美股，只要美股稳定，台股可以稳在9,500-9,600点附近。〞他说。 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及 特朗普经济政策的细节。 道琼工业指数 收跌19.04点，或0.09%，至20,052.42点。 台股最大权值股--台积电周二收平盘