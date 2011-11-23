〔全球金市〕金价下跌,因中国数据疲弱和美股走低

* 金价跟随股市下跌,因忧虑全球经济放缓
* ETF黄金流动仍然正面
路透纽约/伦敦11月23日电---金价周三下跌,与股市和欧元同步下滑,因中国制造业数据疲弱及欧元区经济萎缩引发投资人卖出黄金.
金价承压,因欧元区11月经济显示萎缩迹象,且中国11月制造业以逾两年半来最快速度萎缩,拖累欧元走低.近期黄金跟随较高风险资产走势.
"今天是典型的避险交易.我们仍担心宏观经济,而市场全面下跌是相互关联的.许多人都不想持有现金和美元以外的(资产)."管理25亿美元资产的U.S. Global Investors Inc (GROW.O)的资深交易商Michael Matousek说.
1925GMT,现货金XAU=跌0.6%,至每盎司1,689.29美元,从稍早触及的1,677.08美元低位大幅反弹.
美国12月期金GCZ1收跌6.50美元,结算价报每盎司1,695.90美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出逾三分之二,逆转近期交投放缓的趋势.
现货银XAG=跌3%,报每盎司31.71美元,跟随商品市场的普跌之势,因美元上涨及投资人担忧经济.
黄金的技术前景仍然脆弱,因其在100天移动均线以下交投,金价坚守该关键水准一个月,直至周一下挫2.5%後被跌穿.
黄金技术图表显示下一个主要支持位将在其200天移动均线切入位约1,600美元.
上周上市交易基金的黄金持有量增加逾100万盎司,录得8月初来最大单周升幅.
路透追踪的主要上市交易基金的黄金持有量11月迄今总计增加200万盎司,为7月录得净上升295万盎司以来最大流入规模.
现货铂金XPT=升0.4%,报每盎司1,584.49美元.现货钯金XPD=跌1%,报每盎司599.47美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX黄金期货 GCZ1 1695.90 -6.50 -0.4 1677.10 1710.80 153,434
COMEX白银期货 SIZ1 31.884 -1.067 -3.2 31.220 32.870 56,685
COMEX铂金期货 PLF2 1558.30 -12.70 -0.8 1539.10 1574.70 4,996
COMEX钯金期货 PAZ1 589.85 -11.30 -1.9 580.65 608.80 4,786
现货金 XAU= 1689.29 -10.50 -0.6 1677.95 1709.91
现货银 XAG= 31.710 -0.990 -3.0 31.320 32.860
现货铂金 XPT= 1584.49 6.50 0.4 1539.75 1570.50
现货钯金 XPD= 599.47 -6.00 -1.0 583.10 604.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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