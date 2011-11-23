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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 06:48 BJT

〔美国基金〕11月22日当周货币市场基金增加10.1亿美元--ICI

路透华盛顿11月23日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布,截至11月22日当周,美国货币市场共同基金总资产增加10.1亿美元,至2.646万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少29.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加52.9亿美元,免税基金减少13.7亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少7.9亿美元至9,314.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少3,000万美元,至1,963亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少1.5亿美元至5,429.7亿美元.免税基金资产减少6.1亿美元至1,922.1亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加18亿美元至1.714万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少28.8亿美元至7,149.5亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加54.4亿美元至9,059.9亿美元.免税基金资产减少7.5美元至938.4亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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