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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 06:50 BJT

《日本重要政经日程》--11月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 关于广岛核辐射对人体影响的国际研讨会.

-- - 政府公布月度经济报告.

0300 - 一周石油数据.

0500 - 三个月天气预报.

企业面:

0130 - 三菱汽车(7211.T)发布Minicab-MiEV商用电动汽车.

1930 - 奥林巴斯(7733.T)前执行长Michael Woodford在经济学人杂志举办的一次活动中讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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