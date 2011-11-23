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宏观经济 | 2011年 11月 24日 星期四 06:54 BJT

《美国重要政经日程》--11月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

--美国感恩节假期,联邦政府部门将休假一天.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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