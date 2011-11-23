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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 07:03 BJT

****日韩经济指标预测--11月24日-12月1日****

路透11月24日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------11月21日当周---------------------------------

11月24日(四)

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -- 持平

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超232

外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超49.9

11月25日(五)

无重要经济数据公布.

-------------------------------11月28日当周---------------------------------

11月27日(日)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 84

11月28日(一)

2300 韩国经常帐收支(亿美元) 10月 -- 盈馀23.5

2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -1.9%

2330 日本求职求才比 10月 -- 0.67

失业率 -- 4.1%

2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- -1.2%

11月29日(二)

2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -- +1.1%

(较上年同期) -- +6.8%

服务业产出(较前月) 10月 -- -1.6%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 50.6

2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 -- -3.3%

未来一个月工业生产预估 -- +2.3%

未来两个月工业生产预估 -- +1.8%

11月30日(三)

0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +0.2%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -- -10.8%

建筑订单(较上年同期) -- -9.3%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +3.9%

11月30日-12月6日

-- 日本外汇储备(10亿美元) 11月 -- 1,209.882

12月1日(四)

0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 47.99

0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差41

进口(较上年同期) -- +15.6%

出口(较上年同期) -- +8.0%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- -7.8%

(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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