日韩经济指标预测--11月24日-12月1日****

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透11月24日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------11月21日当周---------------------------------
11月24日(四)
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -- 持平
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超232
外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超49.9
11月25日(五)
无重要经济数据公布.
-------------------------------11月28日当周---------------------------------
11月27日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 84
11月28日(一)
2300 韩国经常帐收支(亿美元) 10月 -- 盈馀23.5
2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -1.9%
2330 日本求职求才比 10月 -- 0.67
失业率 -- 4.1%
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- -1.2%
11月29日(二)
2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +6.8%
服务业产出(较前月) 10月 -- -1.6%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 50.6
2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 -- -3.3%
未来一个月工业生产预估 -- +2.3%
未来两个月工业生产预估 -- +1.8%
11月30日(三)
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +0.2%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -- -10.8%
建筑订单(较上年同期) -- -9.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +3.9%
11月30日-12月6日
-- 日本外汇储备(10亿美元) 11月 -- 1,209.882
12月1日(四)
0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 -- 47.99
0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差41
进口(较上年同期) -- +15.6%
出口(较上年同期) -- +8.0%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- -7.8%
(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。