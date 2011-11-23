〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,经济数据疲弱抵消库存减少的影响

* 中国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值下跌
* 欧元区9月工厂订单下滑
* NYMEX场内交易周四因假休市
路透纽约11月23日电---美国原油期货周三下跌,因欧洲,中国和美国经济数据疲弱打压油价,抵销了上周美国原油库存意外大幅减少对油价的影响.
欧盟统计局周三公布,欧元区9月新工业订单较前月锐减,创下2008年12月以来最大降幅,且远逊于分析师预估,成为预示欧洲可能迈向经济衰退的最新迹象.[ID:nCN1238668]
德国公债标售录得欧元面世以来其中最糟糕的成绩,引发投资人担心欧债危机可能甚至开始威胁德国.
汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值创32个月低位,显示中国制造业活动再度大幅放缓.[ID:nCN1237536]
美国10月消费者支出增长放慢,企业资本投资计划萎靡,但其他数据显示家庭收入增幅为七个月最大,而上周初请失业金人数虽略有上升,但仍低于40万人.
美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周原油库存减少622万桶,至3.3082亿桶,预估为增加50万桶.一周汽油库存增加448万桶,至2.0963亿桶,预估为增加110万桶.一周馏分油库存减少77万桶,至1.3296亿桶,预估为减少130万桶.[ID:nCN1237062]
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货CLF2下跌1.84美元,或1.88%,结算价报每桶96.17美元,此前下滑至95.35美元,较近月合约的200天移动均线切入位低10美分,日内高位在97.87美元.
摩根大通下调2012年布兰特原油和美国原油价格预估值,且将商品的投资评等下调至低于基准.
美国股市周三大幅收跌,欧债危机引发的沮丧情绪和疲弱的中国数据拖累标普500指数连续第六日走低,为截至8月2日连跌七日以来的最长跌势.[.NCN]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 96.17 -1.84 -1.9% 95.35 97.87 270,195 319,245
2月原油 96.37 -1.82 -1.9% 95.54 97.95 66,249 77,128
12月RBOB汽油 2.5177 -0.0441 -1.7% 2.4970 2.5450 18,191 37,717
1月RBOB汽油 2.5205 -0.0445 -1.7% 2.4995 2.5511 43,455 44,849
12月取暖油 2.9591 -0.0755 -2.5% 2.9547 3.03 20,785 44,008
1月取暖油 2.9714 -0.0751 -2.5% 2.9673 3.0406 51,222 65,599
ICE合约
1月布兰特 107.02 -2.01 -1.8% 106.82 108.85 181,800 215,453
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 490,149 589,348 687,743 1,295,618 -19,002
汽油 113,422 128,132 137,532 284,775 -2,184
取暖油 119,026 170,151 142,290 299,447 3,119(完)
--编译 利棣儿;审校 吴云凌