〔金砖国家〕11月23日股汇市收盘纵览

路透11月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月23日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌2.6%,报885.26.

中国股市:沪综指周三跌至一个月新低,大盘受汇丰11月中国PMI初值数据不佳冲击震盪下行,并跌破2,400点.分析人士认为,在中国经济和上市公司业绩下滑,且货币政策仍难明确放松的背景下,大盘中期趋势仍不乐观.沪综指.SSEC收报2,395.065点,跌17.561点,或0.73%,为连续第六日下跌;上一收盘低位为10月24日的2,370.333点.今日A股成交额为499亿元,较昨日的505亿稍有萎缩.[ID:nCN1238030][.SSCN]

香港股市:收低,受材料类股与金融相关类股跌势拖累,在全球市场避险情绪居高之际,投资者抛压转移至景气类股.恒生指数.HSI收跌2.12%,报17,864.43点;恒生国企指数.HSCE收挫2.76%,至9,476.15点.[ID:nCH0087987][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三小幅收升,受中间价升破6.35元牵引.不过,汇丰PMI指数显示国内经济增长乏力,预计明年人民币升值幅度有限.[ID:nCN1238426][CNY/CN]

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印度股市:收跌2.3%,盘中一度触及两年低位,因通胀高企、经济成长放缓及卢比走贬等国内问题持续削弱投资者的信心.在德国、中国和美国公布黯淡的经济数据後,对全球经济放缓的忧虑重燃,进一步令当地股市承压.指标BSE指数.BSESN收低2.3%至15,699.97点.在30档成分股中,仅有1档上涨.该股指盘中一度跌至15,478.69,为2009年11月3日以来的最低位.[ID:nL4E7MN1CG][.BO]

印度汇市:印度卢比连续第八日下跌,在全球抛售风险资产的情况下,央行疑似进场干预及企业卖出美元均难以缓解卢比的下行压力.过去一周中,外资一直在出脱股市,进口量占印度原油需求约四分之三的炼油商在近几个交易日里一直在大举买进美元.卢比/美元INR=D2从日低52.60一度反弹1.7%至51.70,此前经常充当印度央行代理人的数家国有银行被发现在抛售美元,但收盘时又回吐涨幅,下跌0.1%至52.36/37,周二收盘报52.2950/3050.[ID:nL4E7MN1MN][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1422.000点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.79%,报748.35点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.13%,报31.4025卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.06%,至41.9825卢布.

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巴西股市:拉美股市重挫,因对欧元区债务危机的忧虑进一步加剧,而且中国制造业活动放慢,可能表明未来全球经济将放缓.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.62%,10月20日以来首度跌至60日均线下方.该股指11月尚未录得周度上涨,且已连续第五日下滑.[ID:nN1E7AM1V1]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY走软2.85%至1.8578,创10月4日以来的最低收盘位,因担心中国经济放缓将会冲击该国铁矿石、大豆及其他商品的出口及价格.本月雷亚尔已录得近9%的跌幅.[ID:nN1E7AM1U9]

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南非股市:创下一个月来最低收位,因中国制造业数据疲软,令人对全球第二大经济体的需求感到担心,从而冲击矿业股Assore(ASRJ.J)及奢侈品制造商Richemont(CFRJ.J).约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI终场收跌1.4%至或393.42点,至27,608.68点,为10月20日以来的最低收位.综合指数.JALSH收跌1.3%至30,956.19点.[ID:nL5E7MN3RL][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元重跌至2009年5月以来的最低位,市场人士预计兰特还会进一步下跌,因投资者担忧欧元区领导人未能遏制该地区债务危机而抛售风险资产.兰特兑美元ZAR=D3一度下跌2%至盘中低位8.5570,最新报8.5396,周二纽约收盘报8.3880.[ID:nL5E7MN3W6][ZAR/](完)